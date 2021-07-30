Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Akçakertil Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 20 personel, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



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