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Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

30.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Akçakertil Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 20 personel, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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