Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tatlıpınar Mahallesi mevkisindeki otluk ve meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

