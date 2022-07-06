Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tatlıpınar Mahallesi mevkisindeki otluk ve meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal aracı ile ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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