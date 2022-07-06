YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

06.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tatlıpınar Mahallesi mevkisindeki otluk ve meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, su ikmal aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldıAyvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybettiTrabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Sivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da üç futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Soylu Eczanesi
Altieylul
Yörükoğlu Eczanesi
Altieylul
Karahan Eczanesi
Karesi
Nilay Eczanesi
Karesi
Can Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Vereseli Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Kanser aşısında sonuçlar 'umut verici'

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Tutuklanma sebebi şoke etti! Canlı yayında göğüslerini açıp...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.