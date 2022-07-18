Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini, rüzgarın kuvvetli etki göstereceğini ve bu durumun orman yangını riskini artıracağını belirtti.
Şıldak, bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını kaydetti.
Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına da giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanacağını ifade eden Vali Şıldak, bu alanlarda ateşsiz piknik yapılabileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz