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Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

18.07.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceğini, rüzgarın kuvvetli etki göstereceğini ve bu durumun orman yangını riskini artıracağını belirtti.

Şıldak, bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandığını kaydetti.

Mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarına da giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlanacağını ifade eden Vali Şıldak, bu alanlarda ateşsiz piknik yapılabileceğini bildirdi.

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