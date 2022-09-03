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Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

03.09.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de patronu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı patronu tarafından tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede iş yeri bulunan Zafer Ö. (39), yanında çalışan ve bugün işe gelmeyen Muhammed Kara (24) ile işe gelmemesi nedeniyle telefonda tartıştı.

Zafer Ö, telefondaki tartışmanın ardından Kara'nın İbrahimce Mahallesi İbrahimce Caddesi'ndeki evinin önüne gitti. Burada ikili arasında tekrar çıkan tartışmada Zafer Ö, arabasından aldığı tüfekle Kara'ya ateş etti.

Baş ve karın bölgelerinden yaralanan Kara, çevredeki vatandaşlar tarafından Edremit Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kara'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Zafer Ö'nün ise olayın ardından suç aletiyle Edremit Emniyet Müdürlüğü Körfez Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu bildirildi.

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