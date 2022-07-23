YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

23.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, restoranda çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda İsmail Hakkı Arkan (33) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Bahadır B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır B, Arkan'ı iş yerinden aldığı bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yakalanan Bahadır B'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulunduBalıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Bursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandıBursa'da tabancayla vurulan mahalle muhtarı yaralandı
Sivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğulduSivas'ta suya düşen oltasını almak için baraja giren öğretmen boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:53
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:38
Yatsı
22:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Elif Eczanesi
Altieylul
Mehmetçik Eczanesi
Altieylul
Sinem Eczanesi
Karesi
Volkan Eczanesi
Karesi
Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Deniz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.