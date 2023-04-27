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Balıkesir'de sağanak sonucu meydana gelen taşkın hasara neden oldu

27.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde sağanak sonucu meydana gelen taşkın bazı araç ve evlerde hasara neden oldu.

Balıkesir'de sağanak sonucu meydana gelen taşkın hasara neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı.

Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, ve bazı araçların sürüklenmesine neden oldu.

Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.

İlçeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri kentte çalışma başlattı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç ilçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik." ifadelerinde bulundu.

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Balıkesir Bigadiç dere sağanak taşkın yağış

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