Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Edremit Körfezi Bölge Koordinatörü Arzu Ölmez, gazetecilere, Eminkuyu mevkisindeki Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Besleme Noktası'nın çevresinde yaklaşık 300 sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi.

Ölmez, köpeklerin yiyeceklerinin azaldığını görüp takviye yapmak ve bölgeye gelen hayvanseverlerin güvenliği için aralarında topladıkları paralar ve bağışlarla güvenlik kamerası taktırdıklarını dile getirdi.

Bir süre sonra alana bırakılan ekmeklerin ve yemek artıklarının çalındığını fark ettiklerini aktaran Ölmez, "Bu kamera konuldu konulalı gece saatlerinde bu hayvanlar burada ve yemek var, öğlen 15.00 olduğunda burada mama kalmıyordu. Kamera taktırdıktan sonra biz çalan şahsı görüntüledik. Savcılığa verdik, adli süreç şu anda devam ediyor. Belediyenin kendi personeli mama alırken görüntülendi ve ben savcılığa vermeden önce ihtar ettim kendisini." diye konuştu.

Ölmez, söz konusu yiyeceklerin, başka bir yerdeki sahipli hayvanlara verilmek üzere götürüldüğünü tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

