Balıkesir'de sahte ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok miktarda sahte altını kuyumculara satmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin Edremit'te kuyumculara sahte altın satacağı yönünde ihbarı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Soğanyemez Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcuya giden şüpheli Akif Ş'yi takibe aldı.

Zanlı Akif Ş, kuyumcuda iki sahte altın küpeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin kullandığı 07 ELZ 04 plakalı araçta yapılan aramada ise bir sahte çeyrek altın, 98 sahte altın küpe, iki sahte altın zincir ve 4 bin lira nakit para ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

