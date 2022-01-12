YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de sahte ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Balıkesir'de sahte ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli yakalandı

12.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sahte ziynet eşyalarını kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok miktarda sahte altını kuyumculara satmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir kişinin Edremit'te kuyumculara sahte altın satacağı yönünde ihbarı değerlendiren Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Soğanyemez Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda bir kuyumcuya giden şüpheli Akif Ş'yi takibe aldı.

Zanlı Akif Ş, kuyumcuda iki sahte altın küpeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin kullandığı 07 ELZ 04 plakalı araçta yapılan aramada ise bir sahte çeyrek altın, 98 sahte altın küpe, iki sahte altın zincir ve 4 bin lira nakit para ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBalıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Perşembe

Burcu Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Hancılar Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Özlem Eczanesi
Bandirma
Furkan Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.