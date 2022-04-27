Balıkesir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gönen ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İsmail Yılmaz'ın idaresindeki traktör, kırsal Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz