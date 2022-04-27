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Balıkesir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

27.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gönen ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İsmail Yılmaz'ın idaresindeki traktör, kırsal Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yılmaz'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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trafik kazası Balıkesir

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