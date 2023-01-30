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Balıkesir'de Türkiye-Moldova Spor ve Kültür Festivali başladı

30.01.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenen Türkiye-Moldova Spor ve Kültür Festivali başladı.

Festivalin açılış organizasyonu Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde gerçekleşti. Açılış etkinliğine Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, antrenörler Türk ve Moldovalı futbolcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Dmitri Croitor, Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyonla iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini arttırmak istediklerini söyledi.

Programın diğer ayağında Türk sporcuların Moldova’ya gideceğini vurgulayan Croitor, "Moldova için bu proje çok önemli. Biz iki yıl pandemi nedeniyle birbirimize gidemedik. Bu proje sadece bir başlangıç. Bugün Moldova’dan 40 futbolcumuz geldi. Yine bizim çok güçlü güreşçilerimiz, basketbolcularımız ve voleybolcularımız var. Onları buraya getireceğiz, buradan da Moldova’ya götüreceğiz." dedi.

Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güzel ve çok güçlü olduğunu kaydeden Croitor şunları aktardı:

"Biz stratejik ortağız. Şimdi çocuklarımızı da birbirine yaklaştırmayı istiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim yarınki günümüz. İstiyoruz ki onlar birbirini daha iyi tanısınlar, onlar Türkiye ile Moldova arasındaki güçlerini daha da yapsınlar. Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum."

BENZER ORGANİZASYONLAR DİĞER ÜLKELERLE DEVAM EDECEK

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz ise üç gün sürecek festival kapsamında Moldova’dan gelen CSF Umutluc U15 ile SS N.2 Ceadır-Lugna U13 takımlarının aynı yaş gruplarındaki Balıkesir Menteşspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Bandırma 17 Eylül Gençlik Spor Kulüpleri ile karşı karşıya geleceklerini söyledi.

Organizasyonun iki ülke sporcuları arasındaki yakınlaşmayı artıracağına dikkati çeken Aygündüz, "Bu organizasyon çocuklarımızın birlik ve beraberliği açısından yurt içi ve yurt dışı programlarımızda kaynaşmayı sağlayacaktır. Çocuklarımız daha sonra Moldova’ya gidecek ve orada misafir olacak. Bu diğer ülkeler ve büyükelçiliklerle devam edecek. Yarın da Balıkesir’in Ayvalık, Cunda gibi ilçelerinde kültür gezileri gerçekleştirilecek. Çarşamba günü ise Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde İstanbul’da Ayasofya Camisi’ni ziyaret ederek İstanbul’da bir gezi gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Organizasyon 3 gün sürecek.

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Balıkesir Moldova festival futbol

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