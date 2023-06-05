YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi

Balıkesir'de yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi

05.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kırsal alanda çıkan örtü yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisinde, kırsal alanda örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve çalışması ile yangın kısa sürede, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çevre Günü’nde öğrenciler 50 bin tohum ektiÇevre Günü’nde öğrenciler 50 bin tohum ekti
Hastane inşaatında iş kazası: 1 ölüHastane inşaatında iş kazası: 1 ölü
Ahilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladıAhilik Haftası Kutlamaları hazırlıkları başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:39
Yatsı
22:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Şentürk eczanesi
Manyas
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Sümer eczanesi
Susurluk
Atamer eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Cireli eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.