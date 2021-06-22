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Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

22.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölenler arasında BASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu da bulunuyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Altıeylül ilçesi Çukurhüseyin Mahallesi Savaştepe yolu 15. kilometrede seyreden Recep B. idaresindeki 10 YB 346 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 T 5404 plakalı taksi, 45 V 6396 plakalı kamyonet ve 10 AAK 43 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye kaza kırım ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce'nin bulundukları araçlarda sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüsü Recep B, Mustafa Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden Mustafa Karakuzu'nun, Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Abone İşleri Dairesi Başkanı olduğu, yaralılardan Keskin'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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