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Balıkesir'in kahvaltısıyla da tanıtılması için turizm hamlesi başlatıldı

21.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali"nin haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Balıkesir'in gastronomi alanında kahvaltı kültürünün tanıtımına yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen "Gastronomi Şehri Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında "Balıkesir kahvaltısı" ve haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan "Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali" için Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtım etkinliği yapıldı.

Vali Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, ilin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Bütün kurumların ortak hareket etmesiyle güzel bir yolda ilerlediklerini belirten Şıldak, "Amaç; Balıkesir'i tanıtmak, var olan potansiyelin içine turizmi dahil edip gastronomi ile güçlendirilmiş bir turizm şehri olarak yolumuza devam etmek. Festivalin çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Turizmin her alanında yüksek kapasitede çalışmalar sürdürüyoruz. Bütün kurumlarımız, bakanlıklarımız destek veriyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'de yetişen ürünlerin lezzetlerinden oluşan kahvaltıyı dünyaya duyurmak istediklerini anlattı.

Gastronomiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim rutinimiz olan kahvaltımız aslında Türkiye'ye örnek olabilecek ve değerleriyle çok güçlü bir kahvaltı. '50 Peynirli Şehir' kitabımızı tanıttık. Dünya gurme kitapları arasında ödül aldı. En son yaptığımız kitabımız 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' ve şimdi ekmek kitabımız. Daha ismini belirlemedik. Bu üçlemeden sonra Balıkesir'in tüm ilçeleriyle en güçlü olduğu ve ortak paydada buluştuğu gastronomi alanında Balıkesir kahvaltısı çok güçlü bir kahvaltı. 50 çeşit peyniri, zeytin ve zeytinyağı, bunun yanında ekşi maya unlu ürünleri ve hepsinin yanında botanik ve endemik bitki örtüsünden kaynaklı kahvaltıda çok fazla ot çeşidinin olması, bu otların bal ile süslenmesi, geleneksel reçel ile masanın üstünde olması... Mesela benim için salça önemlidir çünkü o domates bizim bahçemizde yetişir. Yani baktığınız zaman her şeyi ile kendi yetiştirdiği zengin mutfağının özelliğini ilk kez bu kadar coşkulu bir şekilde anlatıp bütün gün kahvaltı eden Balıkesir'in, Türkiye'ye lansmanını yapıyoruz."

Kahvaltıyı oluşturan ürünler hakkında bilgi verilmesiyle sona eren etkinliğe, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, ünlü şef ve gurmeler ile gazeteci ve yazarlar katıldı.

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