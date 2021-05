Balıkesirli "Şekerci Orhan" ağızları tatlandıran 9 metrekarelik dükkanında yarım asrı devirdi

- "Bayramda, hafta sonlarında, her zaman çalışıyoruz"

Şekerciliğin zor bir meslek olduğuna değinen Günvaran şunları kaydetti:

"Bir ölüm, nişan, düğün, mevlit yapmanın yolu hep şeker ve çikolatadan geçiyor. Ben hanımı istemeye gideceğim zaman Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk geliyordu. Birinci günü istemeye gitseydim et götürecektim, üçüncü günü gittim şeker götürdüm. O zaman fazla imkanım olmadığı için öyle yaptım. Bir ay içinde nişan, düğün hepsini yaptık bitti. Çocuklarım ve eşim iş hayatımda her zaman destek olmuşlardır. Bayramda, hafta sonlarında, her zaman çalışıyoruz. Yazlığım var, hayatımda 3 defa kalmamışımdır. İşim benim için her şeyden önce gelir."

- "Orhan amcanın hazırladığı tepsiyle gidip de kız alamadım diyen yalan söylüyordur"

Günvaran'ın şeker tedarikçilerinden Sedat Güneş de Balıkesir'de hemen hemen herkesin "Şekerci Orhan"ı tanıdığını aktardı.

Orhan Günvaran'ı çocukluktan beri tanıdığını belirten Güneş, "Balıkesir'de ne zaman hayır hasenat yapıp bir şey dağıtacak olsak onun yanına geliriz. Ben eşimi isterken de Orhan amcaya geldim. 3 kez istemeye gittik, vermemişlerdi. Sağ olsun Orhan amca çok güzel bir tepsi yaptı. Biz o tepsiyle istemeye gittiğimizde kızı verdiler ve evlendik. Orhan amcanın hazırladığı tepsiyle gidip de kız alamadım diyen yalan söylüyordur." diye konuştu.