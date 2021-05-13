Balıkesirli "Şekerci Orhan" ağızları tatlandıran 9 metrekarelik dükkanında yarım asrı devirdi

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de çocukluğunda çıraklıkla başladığı şekercilik mesleğinde kendi dükkanını açarak 75 yılı deviren Orhan Günvaran, ilerleyen yaşına rağmen takım elbisesiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Günvaran, ilkokul 4'üncü sınıfı bitirip bir kunduracıda çıraklık yaptıktan sonra 8 yaşından itibaren 17 yıl "Şekerci Fuat"ın yanında çalıştı. Kendi dükkanını 1963'te açan Günvaran, halen hizmet verdiği Anafartalar Caddesi'ndeki 9 metrekarelik dükkanına 1970'te taşındı. Kentte "Şekerci Orhan" olarak bilinen ve mesleğine 75 yılını veren iki çocuk babası 83 yaşındaki Günvaran, 50'den fazla şeker ve çikolata çeşidi bulundurduğu dükkanında kız isteme ve nişan merasimleri için göz alıcı tepsiler de hazırlıyor. Günvaran, yarım asrı devirdiği iş yerinde, ilk müşterisi Şükrü Okçu ile valilerden kazandığı paraları hatıra olarak saklıyor. Mesleğine ve ailesine duyduğu aşkla gençlere örnek olan Orhan Günvaran, AA muhabirine, her mesleğin olduğu gibi şekerciliğin de yıllar içinde değişime uğradığını söyledi.

Çocukluğunda çikolata ve şeker çeşitlerinin çok az olduğunu aktaran Günvaran, "O dönemde köylü gelir, benim ustamdan toptan şeker alır panayırlara gidip tezgahına koyar satardı. Şimdi şekercilik konusu çok değişti. Şu anda ben bazı şeyleri müşterilerden öğreniyorum. Ondan sonra bulup getirip müşteriye takdim ediyorum." dedi. - Hiç cep telefonu kullanmadı Esnaf gençlere öğütler veren "Şekerci Orhan", bir insanın işini severek yapması, 5 kuruş kazanıyorsa 3 kuruş harcaması gerektiğini dile getirdi. Günvaran, "Dükkanını saatinde açacak, saatinde kapatacaksın. Dükkanı kapatıp gittiğinde evine 'besmele' ile gireceksin. Evde eşine ve çocuklarına sarılacaksın. O senin para kazandığını hissedecek. İnsan kötümser olmayacak, parası olmasa bile haddini ve şükretmesini bilecek." ifadesini kullandı. Dükkanında en az 2 asırlık bir şeker kaşığı bulunduğunu anlatan Günvaran, kurdele süsleme bıçağının da 80 yıllık olduğunu belirtti. Orhan Günvaran, ömründe hiç cep telefonu kullanmadığı bilgisini vererek, "O konularda hiç merakım yok. Çalışanımın cep telefonu var, bir de dükkanın telefonu var. Cep telefonunun faydası çok ama zararı da çok. Maalesef yeni gençlik telefona bakmaktan müşteriye bakamıyor." diye konuştu.