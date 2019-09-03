SPOR

Balıkesirspor’da mutlu son

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 03.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinde Balıkesirspor, yaz transfer döneminin son dakikalarına doğru transfer tahtasını açtı ve 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

Balıkesirspor’da mutlu son

TFF 1. Lig'e 3 maçta 3 puanla başlayan Balıkesirspor, zorlu geçen transfer yasağı sürecinin ardından mutlu sona ulaştı.

Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, son dakikalarda tahtanın açıldığını belirtirken, 6 yerli, 6 da yabancı oyuncu ile anlaşıldığını açıkladı. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, “Transferlerimizi Allah’ın izniyle yetiştirdik. 12 transferimiz var. 6’sı yerli, 6’sı yabancı. 17-18 yaşlarımızdaki gençlerimiz ile biz ilk 3 hafta çok iyi mücadele etmiştik. Bundan sonra da ligde sağlam bir şekilde yerimizi alacağız. Biz bu seneyi ligde kalarak tamamlamak istiyoruz” dedi.

Balıkesirspor Kulübü de transfer tahtasının açılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözün aydın Balıkesirsporlu, transfer tahtası açıldı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da bu mutluluğa ortak oldular.

Öte yandan Balıkesirspor’un tahtayı açması için gereken son 200 bin TL’lik pürüzün Balıkesirli iş adamı İbrahim Kaya tarafından çözüldüğü belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Balıkesirspor’un anlaşma sağladığı isimlerin bazıları ise şu şekilde:

Antonio Mrsic (Hapoel Rishon Lezion)

Nemanja Andusic (Trabzonspor- Kiralık)

Nermin Hodzic (Adana Demirspor)

Aly Malle (Udinese- Kiralık)

Djemoussa Traore (Adana Demirspor)

Batuhan İşçiler (Adana Demirspor)

Sezer Özmen (Adana Demirspor)

Beray Aydoğdu (Sakaryaspor)

Abdülkadir Kayalı (Kulüpsüz)

Cenk Güvenç (Kulüpsüz)

Anıl Taşdemir (Kulüpsüz)

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Webo geri dönüyorWebo geri dönüyor
Bursa'da 8 imza birden!Bursa'da 8 imza birden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff 1. lig Balıkesirspor Kadir Dağlı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş transferi açıkladı

Volkan Demirel için tarihi karar!

Volkan Demirel için tarihi karar!

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Umut Meraş gemileri yaktı! Transfer isyanı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dünya bu pankartı konuşuyor!

Dünya bu pankartı konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Balıkesirspor’da mutlu son

Balıkesirspor’da mutlu son

Ekol Göz Menemenspor Pierre Webo ile anlaşma sağladı

Webo geri dönüyor

Bursaspor 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Bursa'da 8 imza birden!

Altınordu Ufuk Budak’ı kadrosuna kattı

Altınordu’da transfer

Hatayspor, Fenerbahçe'den Samet Karakoç ve Abdurrahman Canlı'yı transfer etti

F.Bahçe'de çifte ayrılık! 1. Lig'e gittiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.