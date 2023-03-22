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Balıklıgöl'de selin ardından balıklar kendilerini göstermeye başladı

22.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Sait Kılıç, kentte etkili olan sel nedeniyle taşkınların yaşandığı ve bir süredir balıkların görülemediği Balıklıgöl'de, balıkların yeniden kendilerini göstermeye başladığını söyledi.

Kılıç, AA muhabirine, Balıklıgöl'deki kaynak suyunun düzelmeye başladığını ve çamurlu suyun gittikçe kaybolduğunu ifade etti.

Bölgede kontrollere devam ettiklerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"İlk gün zaten balıklar ortaya çıkacak demiştik ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.1 hafta 10 gün kadar yemlemeyi keseceğimiz için şu an bölgesel olarak balıklar gözükecek. Zaman içinde tüm balıkları görmeye başlayacağız. Bugünden itibaren suyun rengi değişmeye başladıkça normalleşme başladı. Önceden de demiştik korkulacak bir şey yok diye. Dediğimiz gibi çıktı. Suyun rengi açıldıkça bütün balıkları görmeye başlayacağız. Balıklarda ölüm yok, görmedik, bir azalma da söz konusu değil. Ancak suyun rengi açılınca kesin sonuç ortaya çıkacak."

Selin yaşandığı ilk gün balıkların stok havuzlarına ve mağaracıklara saklandığını hatırlatan Kılıç, "Stres altındaydılar. O stresin de ortadan kalkmasıyla balıklar çıkmaya başlar demiştik. Çıkmaya da başladılar. Bugünden itibaren güneşin açısına göre de bulutsuz olduğu için daha rahat görülmeye başladılar. Bulanıklık tam olarak bitmesiyle eski haline dönecek." dedi.

10 GÜNE KADAR YEMLEME BAŞLAYACAK

Kılıç, sürekli toplantılar gerçekleştirerek bölgenin son durumunu değerlendirdiklerini aktardı.

Aynzeliha Gölü'nde de yakında bir çalışma yapılacağını bildiren Kılıç, şunları söyledi:

"Balıklar açlığa dayanıklı hayvanlardır. Şu an yaptıklarımız sadece bir ön tedbir. Daha önceki yıllarda Balıklıgöl havzasını besleyen kaynaklarının korunmasıyla ilgili tedbirler alınmıştı, kaynağı besleyen kuyular kapatılmıştı. Belediye aslında tedbirler almıştı ama beklenilmeyen bir sel felaketi olduğu için böyle bir şey yaşandı. Yoksa normal zamanlarda yağan yağmur bir tehlike arz etmiyor. Biz balıklar açısından sorumlu kurul olarak tüm tedbirleri aldık. Zaten 10 güne kadar da yeniden balıklarımızı yemlemeye başlayacağız."

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