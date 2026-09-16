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Balkanlar'dan geliyor! 48 il için sağanak ve fırtına alarmı, sıcaklıklar 8 derece düşecek

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava dalgası etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 48 il için gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesi beklenirken, İstanbul'da sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.

Balkanlar'dan geliyor! 48 il için sağanak ve fırtına alarmı, sıcaklıklar 8 derece düşecek
Nilgün Arabacı

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapan serin ve yağışlı hava sistemi, yurdun geniş bölümünde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Ege'nin kuzeydoğusunda önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

Yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş yaşanacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

48 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı toplam 48 ili kapsıyor. Uyarı yapılan iller şöyle:

İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan.

İSTANBUL'A AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent için yağış uyarısında bulundu.

AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul'da parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Kentte sıcaklıkların 19 ila 23 derece arasında seyretmesi, metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden, yani poyrazdan zaman zaman kuvvetli rüzgâr esmesi de öngörülüyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, Taksim Meydanı başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesi bulunmayan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'nın doğusu ile Ege'nin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanaklar öne çıkarken, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağışların öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Bursa: 17-22 derece
Ankara: 15-27 derece
İzmir: 20-28 derece
Denizli: 19-29 derece
Antalya: 23-30 derece
Adana: 24-33 derece
Rize: 20-25 derece

Karadeniz'de Tokat dışında hemen her ilde aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların ağırlıklı olarak Erzincan ve Ardahan çevreleriyle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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