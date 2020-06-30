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Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Balkonlar yalnızca evimizin dışarıya açılan bir bölümü değil, ayrıca bir yaşam alanı olarak da değerlendirilebilir. Güzel düzenlenmiş ve dekore edilmiş bir balkonda yazın keyifli vakit geçirebilir, misafirlerinizi ferah balkonunuzda ağırlayabilirsiniz. Balkon dekorasyonlarının en önemli parçası ise bitkiler. Balkonda yetiştirebileceğiniz bitki önerileri yazımızda.

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Yaz sıcağında açık havada oturmak gibisi yok. Evinizin konforunu açık havayla birleştireceğiniz en önemli mekanlardan biri evinizin balkonu. Gelin, bu mekana uygun olan bitkileri birlikte inceleyelim.

SARDUNYA

Bilimsel adlandırması geranium sanguineum olan sardunya, balkonlarda en çok görebileceğiniz bitkilerden biri. Tüylü yapraklarının kendine has kokusu, ilkbahar ve yaz aylarında açan kat kat rengarenk çiçekleri ile sizi kendine hayran edecek. Çok sık sulama istemeyen sardunyalar direkt güneş ışığından da hoşlanmazlar. Kendine uygun yer bulduğunda boy verip gelişerek balkonlarınızı renklendirirler.

LAVANTA

Tam bir Akdenizli olan ve lavendula olarak adlandırılan lavantanın 39 farklı türü bulunuyor. Kuru hali kokusuyla evlerimizde bulunurken, canlı halde muhteşem mor çiçekleriyle balkonunuzu süslemeye aday. Yağı oldukça kıymetli olduğundan dolayı birçok doğal üründe kullanılır. Çok seçici olmamakla birlikte güneşi sever. Balkonunuzun en çok güneş alan yerinde lavantayı konumlandırarak onu şımartabilir, yaz aylarında çiçek şenliğine şahit olabilirsiniz.

Lavantayı balkonunuzda yetiştirmeniz için bir neden daha duymak ister misiniz? Yazın rahatsızlık veren sivrisinekler lavanta kokusundan pek hoşlanmıyor gibi görünüyor.

FESLEĞEN

Bilimsel adlandırması ocimum basilicum olan fesleğen, Fransız mutfağının vazgeçilmez bitkilerinden biri. Taze ve ferah kokusu ve lezzetiyle mutfaklarda geniş bir yelpazede kullanılabilir. Yemeklerde olduğu kadar evlerde de kendine yer bulan fesleğen dokundukça yaydığı kokusuyla oldukça ilgi çeken bir bitkidir. Balkonlarınıza minik beyaz çiçekleri ve tatlı kokusuyla ayrı bir hava katacaktır. Güneşi seven bir bitki olduğu kadar rüzgardan hoşlanmayacağı için bu istekleri göz önüne alınarak balkonunuzda bir köşeye yerleştirebilirsiniz. Toprak konusunda torflu toprakta daha iyi gelişim gösterecektir. Fazla sulanmayı sevmemekle birlikte kuruluktan da hoşlanmaz.

Lavantanın sivrisinek uzaklaştırıcı etkisini fesleğende de görebilirsiniz.

KÜPE ÇİÇEĞİ

Fuchsia olarak da adlandırılan küpe çiçeği ismi ile müsemma bir çiçektir. Çift renkli küpe şeklindeki alışılmadık çiçekleriyle dikkat çeker. Yunan mitolojisinde Zeus'un, kızı Afrodit'in küpesini çiçeğe dönüştürerek ortaya çıktığına inanılır. Gölge ve yarı gölgeden hoşlanır. 10 derecenin altındaki soğuklara dayanamayacağı için soğuk havalarda evinizin içine almanız gerekiyor. Bitkinin yaşı ilerledikçe soğuğa dayanıklılığı da artar. Çok kuruluktan ve çok sulamadan hoşlanmadığı için toprağını kontrol ederek kontrolü sulama yapılması gerekir.

BEGONVİL

Eğer kışları sert geçmeyen ılıman iklimde yaşıyorsanız balkonunuzda begonvili tercih edebilirsiniz. Bougainvillea bilimsel adıyla da bilinen begonvil, tırmanıcı ve böcek barındırmayan bir bitkidir. Kendine has pembe-mor çiçekleriyle oldukça gösterişlidir.

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