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Ballı Cevizli Gözleme

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 23.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

Gözlemelerin en tatlısı, en lezzetlisi! Yapılışı pratik, tadı dillere destan bu eşsiz lezzet, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Ballı Cevizli Gözleme

Malzemeler:

4 adet yufka
½ çay bardağı süt
100 gr ceviz içi
4 yemek kaşığı bal
Eritilmiş tereyağı

Yapılışı:

3 adet üst üste koyun.
Kenarlarını keserek kare haline getirin.
Kare yufkayı tekrar 4 eşit kare parçaya bölün, toplam 12 kare yufkanız olacak.
Bir bütün yufkanın tam ortasına ilk kareyi koyun.
Üzerini bir fırça yardımıyla süt ile ıslatın.

  1. kata gelene kadar aynı işlemi yapın.
  2. katın üzerine bolca ceviz içi koyun ve bal gezdirin ve 3 katta bir aynı işlemi uygulayın.
    Büyük yufkanın kenarlarını ortadaki kare katların üzerine kapatarak, kenarlarına süt sürerek kapatın.
    Tepsiye aldığınız gözlemenin üzerine eritilmiş tereyağı sürerek 180 derecede 10 dakika pişirin.
    Kaymak ve ceviz ile sıcak servis edin.
    Afiyet Olsun
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