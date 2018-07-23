Ballı Cevizli Gözleme

Malzemeler:

4 adet yufka

½ çay bardağı süt

100 gr ceviz içi

4 yemek kaşığı bal

Eritilmiş tereyağı

Yapılışı:

3 adet üst üste koyun.

Kenarlarını keserek kare haline getirin.

Kare yufkayı tekrar 4 eşit kare parçaya bölün, toplam 12 kare yufkanız olacak.

Bir bütün yufkanın tam ortasına ilk kareyi koyun.

Üzerini bir fırça yardımıyla süt ile ıslatın.