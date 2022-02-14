Ballı Medovik nasıl yapılır? En lezzetli Ballı Medovik tarifi ve malzemeleri!

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her hafta yeni yarışmacıları ve yeni tarifleriyle ekranlara geliyor. Bu hafta programda Rus pastası ballı medovik yapıldı. Peki Ballı Medovik nasıl yapılır?

BALLI MEDOVİK MALZEMELERİ NELER?

Medovik pastası hamuru için;



1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı bal

1,5 çay kaşığı karbonat

3,5 su bardağı un

3 adet yumurta

100 gram tereyağı

Kreması için;



6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

600 ml süt kreması

BALLI MEDOVİK TARİFİ!

Öncelikle sıvı kremayı ve pudra şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle güzelce çırpıyoruz. Sonrasında koyulaşıp kabarınca kremanın üzerini streç film ile kapatıp iyice soğuması için buzdolabına kaldırıyoruz. Medovik pasta hamuru hazırlamak için yumurtalar ve şekeri iyice çırpmalıyız.

Ardından yumurtaları yeterince çırptığınız da pastanız da yumurta kokusunu almazsınız. Bu yüzden beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpmalısınız. Bir tavada tereyağını eritmelisiniz. Çok fokurdamasına gerek yok, erimesi yeterli. Sonrasında balı ekleyip karıştırmalı ve karbonatı eklemelisiniz.

Ocağı kapatıp karıştırdıktan sonra, üzerinde köpükler oluştuğunu göreceksiniz. Şimdi bu tereyağını çırptığımız yumurta ve şekere karıştırarak ilave etmelisiniz. Yavaş yavaş un ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Koyulaştığında elinizle yoğurabilirsiniz. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ederek hamuru hazırlayalım. Ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur olacak, daha fazla un eklemenize gerek olmayacak.

Bu esnada ısınması için fırını 180 derecede çalıştıralım. Hamuru unlanmış tezgaha alalım ve hızlıca rulo haline getirip toparlayalım. Bu ruloyu 8 parçaya keselim. Her parçayı merdane ile unlu zeminde açalım. Bunu evinizde uygun bir tencere kapağı veya tabakla ölçebilirsiniz. Şimdi ise fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek açtığımız hamuru tepsiye alalım.

Eğer fırın yeterince ısınmışsa, 2 tepsinin birden pişmesi 3-4 dk sürmekte. Kızarmasına fırsat vermeden, hafif pembeleşince fırından alalım. Çok fazla soğumadan daire şeklinde kesebilirsiniz. Ben kesmek için pasta tabağı kullandım. Tabağı ters yatırıp bıçakla kenarları keselim. Kenarlardan kalan parçaları da bir kasede biriktirmeliyiz.

Şimdi 8 kat hamuru da pişirdikten sonra medovik pastanın son aşamasına geçebiliriz. Bir kat daire şeklinde kestiğimiz ince pasta kekimizden bir kat buzdolabında beklettiğimiz kremadan sürelim ve 8 katı tamamlayalım. Her kat arasına yaklaşık 3 yemek kaşığı dolu dolu krema kullanmalıyız. Kalan krema ile de pastanın üzerini ve yanlarını güzel şekilde kapatalım.

Bir kenarda biriktirmiş olduğumuz kek parçalarını robotta çekerek ufalayalım. Çok un gibi de olmamalı, hafif iri parçalar kalabilir. Bunlarla pastanın her tarafını güzelce kaplayalım.

Son olarak pastaya değmeyecek şekilde bir kapak kapatıp 1 gece buzdolabında dinlendirelim. Tarifinizi ertesi gün dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

