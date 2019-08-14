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Ballıca Mağarası'na ziyaretçi akını

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 14.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyünde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yanı sıra çevre illerden mağaraya ziyarete gelen vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Mağara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı manzara gişe önünde bilet alarak mağaraya girmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturması nedeniyle de yaşandı.

TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

Mağaranın işletmecisi Necmettin Bahçeci, normal günlerde 500-600 kişi olan günlük ziyaretçi sayısının bayram dolayısı ile bir günde 3 bin 500’ü geçtiğini kaydetti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki doğa harikası Ballıca Mağarasına her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Bahçeci, mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer aldığına dikkat çekti. İstanbul’dan bayram tatili için memleketini gelen İsa Kalp, “Her geldiğimde Ballıca Mağarası’nın ziyaret ediyorum. Mağaranın her geçen gün geliştiğini fark ediyorum. Bayram yoğunluğu var. Buda bizleri memleketimiz olarak mutlu ediyor” dedi.

Eşine evlilik teklifini mağarada yaptığını ve dolayısı ile her yıl ziyaret etmeye özen gösterdiklerini ifade eden İsmail Perçin, “Bu mağaranın benim için çok özel bir yeri var. Evlenme teklifini eşime burada yapmıştım. O nedenle her bayramda ziyarete gelmeyi ihmal etmiyoruz” diye konuştu.

GİZEMİNİ KORUMAYI SÜRDÜRÜYOR

Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleri ile gizemini korumayı sürdürüyor. Yaşı yaklaşık 3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün Soğan Sarkıtları ile de uluslararası önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi geliyor. 1995 yılında turizme açılan mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonları ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ballıca Mağarası Tokat

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