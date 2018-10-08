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Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 08.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayın 5'ini açıkladı. Adayların tamamı da kısa süre içinde açıklanacak.

Şu ana kadar açıklanan 5 aday şöyle:

Sergio Agüero - Manchester City

1

Gareth Bale - Real Madrid

2

Alisson Becker - Liverpool

3

Karim Benzema - Real Madrid

4

Edinson Cavani - Paris Saint Germain

5

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Sergio Agüero gareth bale Alisson Becker karim benzema edinson cavani

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