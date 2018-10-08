Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayın 5'ini açıkladı. Adayların tamamı da kısa süre içinde açıklanacak.
Şu ana kadar açıklanan 5 aday şöyle:
Sergio Agüero - Manchester City
Gareth Bale - Real Madrid
Alisson Becker - Liverpool
Karim Benzema - Real Madrid
Edinson Cavani - Paris Saint Germain
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