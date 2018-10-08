Ballon d'Or adayları belli olmaya başladı

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayın 5'ini açıkladı. Adayların tamamı da kısa süre içinde açıklanacak.

Şu ana kadar açıklanan 5 aday şöyle:

Sergio Agüero - Manchester City

Gareth Bale - Real Madrid

Alisson Becker - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Edinson Cavani - Paris Saint Germain



