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  4. Balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL destek ödemesi yapılacak

Balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL destek ödemesi yapılacak

İHA İHA
12.03.2024 07:14
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Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkındaki Karara göre balon balığını avlayan balıkçılara tane başı 25 TL, diğer türlerini avlayanlara da 10 TL destek ödemesi yapılacak. Söz konusu karar 2024, 2025 ve 2026 yılları için geçerli olacak. Destek ödemeleri için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

BALON BALIĞI NEDİR?

Balon balıkları ailesi ya da bilimsel adlarıyla Tetraodontidae familyası, üst sınıf olarak Tetraodontiformes takımına ait bir ailedir. Genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir. Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir bulunmaz. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar. Tetrodotoksin (TTX) kimyasalı, balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde bulunur ve karaciğerlerinde depolanır. Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirli etlerinden dolayı ticari değerleri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir.

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