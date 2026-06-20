'Balon patladı' dedi TFF'ye yüklendi! Erman Toroğlu'ndan olay sözler

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndan 2 maç sonunda sıfır puanla elenmesinin ardından tepkiler sürerken, yaşanan hayal kırıklığı herkesi sarstı.

D Grubu'nun favorisi olarak gösterilen Türkiye'nin elenmesine bir tepki de Erman Toroğlu'ndan geldi.

TFF ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle yüklenen Toroğlu, "Yazıklar olsun ya vallahi yazıklar olsun" dedi.

Milli takım için 'balon' ifadesini kullanan Toroğlu, "Fazla uçmuşuz, tokayı yedik" diye konuştu.

Sözcü TV'de konuşan Erman Toroğlu şunları söyledi:

'Milli takımımızın balonu patladı. Federasyon başkanı dahil. Teknik direktörümüz dahil, futbolcularımızla fazla uçmuşuz. Tokatı yedik. Öyle mücadele etmezsen ya adam 10 kişi kaldı daha ne istiyorsun? Abiciğim kafanızı, saçınızı ya ne bileyim kaşınızı değiştireceksiniz ya. Futbolunu geliştirin ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun.

Paraguay’ın nüfusu bizim 12’de 1’imiz. Hani biz süperiz falan ya senin Türkiye’deki futbolun ne? Sen habire üç büyük takıma yardakçılık yapıyorsun. Bizde VAR büyüklere çalışıyor.

Ondan sonra da Galatasaray başkanı çıkıyor, federasyon başkanına ‘Sakın ha’ diyor. O 'Sakın Ha'yı söyleyemediniz. O 'Sakın Ha'yı söyleyemezseniz Dünya Kupası'ndan elenirsiniz.'