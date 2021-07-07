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Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

07.07.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un anlaşmaya vardığı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Kişisel Twitter hesabından Balotelli ile ilgili soruyu yanıtlayan Sancak "Balotelli, İstanbul’a görüşmeye geliyor, Adana'ya değil. Ayrıca tamam da değil anlaşırsak olacak" ifadelerini kullandı.

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Balotelli, bugün ( 7 Temmuz Çarşamba) Türkiye'ye gelecek.

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Adana'ya giderek şehri gezecek ve sözleşmesindeki son detayları görüşecek olan Balotelli, sonrasında kendisini 3 yıllığına Adana Demirsporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Mario Balotelli'nin gelişiyle ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından Balotelli ile ilgili soruyu yanıtlayan Sancak "Balotelli, İstanbul’a görüşmeye geliyor, Adana'ya değil. Ayrıca tamam da değil anlaşırsak olacak" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana İstanbul
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adanademirspor ????
Önce Adanadaya getirin gezdirin, İstanbul ne alaka Başgan
daha önce mersinidmanyurdun da da başkan tüm futbolcuları sıfır mercedes otomobil almış şaşalı günler sonra takımın kaçın kümede olduğunu bilininiz varmı.bu kadar euro paraların kaynağı nedere bunun mantığını söylermisiniz.yoksa bir tır kaliteli futbolcu almak kolay.

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