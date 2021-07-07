Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Balotelli, bugün ( 7 Temmuz Çarşamba) Türkiye'ye gelecek.

Adana'ya giderek şehri gezecek ve sözleşmesindeki son detayları görüşecek olan Balotelli, sonrasında kendisini 3 yıllığına Adana Demirsporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Mario Balotelli'nin gelişiyle ilgili açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından Balotelli ile ilgili soruyu yanıtlayan Sancak "Balotelli, İstanbul’a görüşmeye geliyor, Adana'ya değil. Ayrıca tamam da değil anlaşırsak olacak" ifadelerini kullandı.



