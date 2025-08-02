SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Balotelli'den şaşırtan hamle! 3. Lige transfer oluyor

Bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla fırtınalar estiren Mario Balotelli'nin, İspanya 3. Lig ekiplerinden Real Murcia'dan sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi. Transfer gerçekleşirse, Balotelli'nin kariyerinde yeni bir sayfa açılacak.

Balotelli'den şaşırtan hamle! 3. Lige transfer oluyor
Emre Şen

Futbol dünyasının renkli ve yetenekli isimlerinden Mario Balotelli, kariyerine sürpriz bir şekilde İspanya'da devam edebilir. İtalyan golcünün, İspanya 3. Lig (Primera Federacion) ekiplerinden Real Murcia ile görüştüğü ve kulübün kendisine resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Bir dönem Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen Balotelli, son olarak ülkesinde Genoa'da görev yapmıştı. Ancak, Genoa'da beklenen performansı sergileyemeyen 34 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

YILLIK 500 BİN EURO

Balotelli den şaşırtan hamle! 3. Lige transfer oluyor 1

Real Murcia'nın Balotelli'ye yıllık 500 bin Euro'luk bir teklif sunduğu ve İtalyan yıldızdan 3 Ağustos'a kadar kararını bildirmesini istediği öğrenildi. İspanyol ekibi için bu transfer, maliyeti yüksek olsa da, Balotelli'nin tecrübesi ve medyadaki etkisi düşünüldüğünde önemli bir yatırım olarak görülüyor. Real Murcia yönetimi, Balotelli'nin takıma sadece saha içinde değil, saha dışında da katkı sağlayacağına inanıyor.

Balotelli'nin kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilediği biliniyor. Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken İtalyan golcü, 49 maçta 25 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Genoa'ya transfer olan Balotelli, burada sadece 6 maçta forma giyebilmiş ve gol atamamıştı. Bu nedenle, Real Murcia'ya transfer olması, Balotelli için kariyerini yeniden canlandırma fırsatı olabilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı attı! 5 milyon Euro gelir bekleniyorGalatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı attı! 5 milyon Euro gelir bekleniyor
Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...
Anahtar Kelimeler:
balotelli Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezar kazılırken bulundu! Tarihi değiştirecek gelişme: "Kamuoyuyla paylaşacağız"

Mezar kazılırken bulundu! Tarihi değiştirecek gelişme: "Kamuoyuyla paylaşacağız"

Sosyal medyadan paylaştı, gündem oldu: "Yaşlıyım, çirkinim, alkoliğim, sağlığım bozuldu"

Sosyal medyadan paylaştı, gündem oldu: "Yaşlıyım, çirkinim, alkoliğim, sağlığım bozuldu"

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu bombası! Dünyaca ünlü gazeteci resmen transferi doğruladı

Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...

Galatasaray'da kaleye çok sürpriz isim! PSG'den şaşırtan öneri! Donnarumma olmaz ama...

Eski Süper Lig futbolcusunun babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Eski Süper Lig futbolcusunun babası silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.