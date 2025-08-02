Balotelli'den şaşırtan hamle! 3. Lige transfer oluyor

Futbol dünyasının renkli ve yetenekli isimlerinden Mario Balotelli, kariyerine sürpriz bir şekilde İspanya'da devam edebilir. İtalyan golcünün, İspanya 3. Lig (Primera Federacion) ekiplerinden Real Murcia ile görüştüğü ve kulübün kendisine resmi teklif yaptığı belirtiliyor. Bir dönem Inter, Milan, Manchester City ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen Balotelli, son olarak ülkesinde Genoa'da görev yapmıştı. Ancak, Genoa'da beklenen performansı sergileyemeyen 34 yaşındaki oyuncu, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

YILLIK 500 BİN EURO

Real Murcia'nın Balotelli'ye yıllık 500 bin Euro'luk bir teklif sunduğu ve İtalyan yıldızdan 3 Ağustos'a kadar kararını bildirmesini istediği öğrenildi. İspanyol ekibi için bu transfer, maliyeti yüksek olsa da, Balotelli'nin tecrübesi ve medyadaki etkisi düşünüldüğünde önemli bir yatırım olarak görülüyor. Real Murcia yönetimi, Balotelli'nin takıma sadece saha içinde değil, saha dışında da katkı sağlayacağına inanıyor.

Balotelli'nin kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergilediği biliniyor. Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken İtalyan golcü, 49 maçta 25 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Genoa'ya transfer olan Balotelli, burada sadece 6 maçta forma giyebilmiş ve gol atamamıştı. Bu nedenle, Real Murcia'ya transfer olması, Balotelli için kariyerini yeniden canlandırma fırsatı olabilir.