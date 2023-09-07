Balotelli'den şaşırtan Türkiye açıklaması! İtalya Ligi'yle kıyasladı...

Mario Balotelli, Corriere dello Sport'a açıklamalar yaptı. İşte Balotelli'nin sözleri...
"Geçen yıl birkaç Serie A maçı izledim ve dürüst olmak gerekirse izlerken Türkiye'deki maçlarla kafamda kıyaslama yaptım. Bugün Türk futbolunun seviyesi, İtalyan futbolunun seviyesinden daha yüksek. Serie A kötü bir lig değil ama diğer liglerin seviyesi yükseliyor."
"İtalya'ya geri dönmek mi, bilmiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Şu anda Sion'da bazı problemlerim var ama bunlar çözülebilir."
"Zamanında Çin'den bir teklifi geri çevirdim. Bugün Araplar'ın verdiği rakamlardan çok daha yüksekti ama geri çevirdim. Çünkü, futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim. Gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum ama Suudi Arabistan'a gidenler, para için gidiyorlar. Eğer az para teklif edilseydi hiçbir oyuncu Suudi Arabistan'a gitmezdi."
"Mancini gidince ben tekrar İtalya Milli Takımı'na çağrılır mıyım, bilmiyorum. Ancak, oynamak isterdim. Teklif gelse kabul eder miyim, onu da bilmiyorum."