Balotelli'den şaşırtan Türkiye açıklaması! İtalya Ligi'yle kıyasladı...

Mario Balotelli, Corriere dello Sport'a açıklamalar yaptı. İşte Balotelli'nin sözleri...

"SÜPER LİG, SERIE A'DAN DAHA İYİ"

"Geçen yıl birkaç Serie A maçı izledim ve dürüst olmak gerekirse izlerken Türkiye'deki maçlarla kafamda kıyaslama yaptım. Bugün Türk futbolunun seviyesi, İtalyan futbolunun seviyesinden daha yüksek. Serie A kötü bir lig değil ama diğer liglerin seviyesi yükseliyor."

"SİON'DA BAZI PROBLEMLERİM VAR"

"İtalya'ya geri dönmek mi, bilmiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Şu anda Sion'da bazı problemlerim var ama bunlar çözülebilir."

"AZ PARA TEKLİF EDİLSEYDİ HİÇBİR OYUNCU SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMEZDİ"

"Zamanında Çin'den bir teklifi geri çevirdim. Bugün Araplar'ın verdiği rakamlardan çok daha yüksekti ama geri çevirdim. Çünkü, futbol oynamayı ve Marsilya'da kalmayı tercih ettim. Gelecekte ne yapacağımı bilmiyorum ama Suudi Arabistan'a gidenler, para için gidiyorlar. Eğer az para teklif edilseydi hiçbir oyuncu Suudi Arabistan'a gitmezdi."

"İTALYA'DAN TEKLİF GELSE..."

"Mancini gidince ben tekrar İtalya Milli Takımı'na çağrılır mıyım, bilmiyorum. Ancak, oynamak isterdim. Teklif gelse kabul eder miyim, onu da bilmiyorum."

