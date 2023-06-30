Balotelli'den sonra Cavani! Adana Demirspor'da Murat Sancak'tan çok konuşulacak transfer hamlesi

Geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Adana Demirspor Süper Lig'i topladığı 69 puanla dördüncü sırada tamamlarken, transfer temaslarına da hız kesmeden devam ediyor. Daha önce dünyaca ünlü yıldız oyuncu Balotelli'yi kadrosuna katarak büyük ses getiren Adana ekibi için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

CAVANI BOMBASI

Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi isimlerle adından söz ettiren Demirspor, şimdi de dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavani'yi radarına aldı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

İspanyol Estadio Deportivo'nun haberine göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi. Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

TRANSFERİ KLUIVERT BİTİRECEK

Montella'nın ayrılığının ardından takımın başına Patrick Kluivert'ı getirmeye hazırlanan Adana Demirspor'un bu hamlesinin, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.



