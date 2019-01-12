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Balotelli Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 12.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

Mario Balotelli, İstanbul'a geldi iddiası gün gece sosyal medyada gündeme oturdu.

Yaşanan bu gelişme üzerinde Galatasaray, Mario Balotelli'yi mi transfer etti? sorusu akıllara geldi.

Sosyal medyada gündeme oturdu

İtalyan golcü oyuncu Mario Balotelli'nin dün İstanbul'a geldiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme oturdu.

İtalyan golcü oyuncu Mario Balotelli'nin dün İstanbul'a geldiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündeme oturdu.

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan golcü oyuncunun İstanbul'a geldiği iddiası sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Galatasaray, Mario Balotelli'yi mi transfer etti? soruları akıllara geldi

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan golcü oyuncunun İstanbul'a geldiği iddiası sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Galatasaray, Mario Balotelli'yi mi transfer etti? soruları akıllara geldi

Nice ile sözleşmesini fesh ederek boşa çıkan yıldız oyuncunun İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Nice ile sözleşmesini fesh ederek boşa çıkan yıldız oyuncunun İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Balotelli'nin İstanbul'a gelip, gelmediği henüz resmi kaynaklardan doğrulanamazken akıllara "Galatasaray ile transfer görüşmesi mı yapmaya geldi?" soruları geldi.

Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğuna dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Balotelli'nin İstanbul'a gelip, gelmediği henüz resmi kaynaklardan doğrulanamazken akıllara "Galatasaray ile transfer görüşmesi mı yapmaya geldi?" soruları geldi.

Mario Balotelli kimdir?

Mario Balotelli kimdir?

Kariyerinde Manchester City, Liverpool, İnter ve Milan gibi önemli takımlarda da forma giyen Balotelli son olarak Nice takımında forma giyiyordu.

Kariyerinde Manchester City, Liverpool, İnter ve Milan gibi önemli takımlarda da forma giyen Balotelli son olarak Nice takımında forma giyiyordu.

Nice takımı ile sözleşmesini fesheden Balotelli bu sezon Fransız ekibi ile 10 karşılaşmada süre aldı ancak gol üretemedi.

Nice takımı ile sözleşmesini fesheden Balotelli bu sezon Fransız ekibi ile 10 karşılaşmada süre aldı ancak gol üretemedi.

1990 doğumlu olan Mario Balotelli 28 yaşında ve 1,89 cm boyunda. (FUTBOL ARENA)

1990 doğumlu olan Mario Balotelli 28 yaşında ve 1,89 cm boyunda. (FUTBOL ARENA)
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Anahtar Kelimeler:
Mario Balotelli istanbul galatasaray

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