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Balotelli, hareketiyle dünya basınının gündeminde

22.09.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş karşısında dün attığı gol sonrasındaki hareketi dünya basınında geniş yer buldu.

Balotelli, hareketiyle dünya basınının gündeminde

İngiliz Dailymail gazetesi, "Balotelli, kendisi için beyni yok dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile dalga geçti" ifadelerini kullandı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi ise, "Balotelli, goller ve kavga: 3-0'dan 3-3'e Pjanic'in Beşiktaş'ına karşı. Sonrası kaos" başlığını attı.

Belçika gazetesi Sporza ise, "Balotelli 8 yıl önce kendisine beyinsiz diyen adamdan böyle intikam alıyor" başlığını attı.

İngiliz The Mirror ise, "Mario Balotelli, 'Beyni olmadığını' söyleyen teknik direktör ile gol kutlamasıyla alay etti. Manchester City ve Liverpool'un eski golcüsü Balotelli, yeni kulübü Adana Demirspor için oynarken Beşiktaş'a attığı golle Sergen Yalçın'dan uzun zamandır beklenen intikamını aldı" sözlerine yer verdi.

The Sun gazetesi, "Mario Balotelli, Beşiktaş'ın menajerine başını işaret ederek alay etti" ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Mario Balotelli
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