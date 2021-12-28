Balotelli için Galatasaray'a transfer iddiası! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan son dakika resmi açıklama geldi! İşte bonservis bedeli...

Balotelli'nin Galatasaray'a olası transferiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşırken, İtalyan golcünün Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla takdir toplayan yıldız futbolcunun Ocak ayında İstanbul yolcusu olabileceği konuşuluyor.

Kulisleri sallayan iddiaları ise İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşan Mario Balotelli, "Big respect" (Büyük saygı) mesajını yazmış, daha sonra golcü futbolcu bu paylaşımı kaldırmıştı.

Balotelli'nin olası transferiyle ilgili Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi. Beyaz TV'ye bağlanan Başkan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı, ancak kapıyı da açık bıraktı.

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Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.

Galatasaray cephesinden ise şu ana kadar bir açıklama yapılmadı

