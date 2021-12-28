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Balotelli için Galatasaray'a transfer iddiası! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan son dakika resmi açıklama geldi! İşte bonservis bedeli...

28.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündem yarattı. Yıldız futbolcunun Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulurken, İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları söylentileri kuvvetlendirdi. Transfer iddialarıyla ilgili ise Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, Balotelli'nin Süper Lig'de başka takımda forma giymeyeceğini ancak 10 milyon euroluk öneriyle her şeyin değişebileceğini söyledi. İşte Balotelli ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Balotelli'nin Galatasaray'a olası transferiyle ilgili son günlerde ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşırken, İtalyan golcünün Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla takdir toplayan yıldız futbolcunun Ocak ayında İstanbul yolcusu olabileceği konuşuluyor.

Kulisleri sallayan iddiaları ise İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşan Mario Balotelli, "Big respect" (Büyük saygı) mesajını yazmış, daha sonra golcü futbolcu bu paylaşımı kaldırmıştı.

adasda

Balotelli'nin olası transferiyle ilgili Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi. Beyaz TV'ye bağlanan Başkan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı, ancak kapıyı da açık bıraktı.

BALOTELLİ'NİN BONSERVİS BEDELİ! İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN İSTEDİĞİ RAKAM

Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.

Galatasaray cephesinden ise şu ana kadar bir açıklama yapılmadı

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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