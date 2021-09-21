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Balotelli ile Sergen Yalçın gerilimi tırmanıyor

21.09.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada gol atan Balotelli, Sergen Yalçın'a göndermeler yaptı. Bunun nedeninin Sergen Yalçın'ın yıllar önce Balotelli'ye ''Bu çocuğun beyni yok'' dediği için olduğu öğrenildi.

Balotelli ile Sergen Yalçın gerilimi tırmanıyor

Sergen Yalçın'ın geçmişte Balotelli için söyledikleri yeniden gündem oldu... Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Mario Balotelli’nin takımının ikinci golünü atmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a yönelik yaptığı hareket geceye damga vururdu.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının bitimiyle Sergen Yalçın'ın yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yalçın o dönem Balotelli'ye ''Bu çocuğun beyni yok'' demişti.

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Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareketBalotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket

INSTAGRAM'DAN DA CEVAP VERDİ

Instagram hesabından attığı golü paylaşan Balotelli, "Beyin, kucaklayan yüz ve omuz silken adam" emojilerini koydu.

Balotelli ayrıca, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..ğımız ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." dedi.

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Balotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareketBalotelli'den Sergen Yalçın'a olay hareket
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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