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Balotelli, Marsilya ile anlaştı

FRANSA HABERLERİ  | 11.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Fransız Ligi'nde Nice forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Olympique Marsilya ile anlaşma sağladı.

Balotelli, Marsilya ile anlaştı

Fransız ekibi Nice'te forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, aynı ligde mücadele eden Olympique Marsilya ile anlaşma sağladı.

Le Phoceen'de yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu ve menajeri Mino Raiola, Marsilya ile anlaşma sağladı ancak Fransız ekibinin bu transferi tamamlayabilmesi için 19 Haziran'daki mali denetimden geçmesi gerekiyor.

İtalyan golcünün adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray'la da anılmış fakat sarı-kırmızılı kulüp tarafından bu iddialar yalanlanmıştı.

2016 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak Nice'e transfer olan Balotelli geçtiğimiz sezon Nice formasıyla çıktığı 38 maçta 26 gole imzasını attı.

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Anahtar Kelimeler:
mario balotelli marsilya Nice

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