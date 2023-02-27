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Balotelli'nin formasını ateşe verdiler! İsviçre'de yılın skandal hareketi...

27.02.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sion'un St. Gallen'e 4-0 mağlup olmasının ardından tribünde Mario Balotelli'nin forması yakıldı. İtalyan yıldız sahadan çıkarken taraftarlarca yuhalandı.

Balotelli'nin formasını ateşe verdiler! İsviçre'de yılın skandal hareketi...

St.Gallen maçından sonra Sion tarafarları Balotelli'ye tepki gösterdi. Adana Demirspor sonrası Sion'a transfer olan fakat istediği performansı gösteremeyen Balotelli, bu sezon oynadığı 12 maçta yalnızca 5 gol atabildi.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖN!" DEDİLER... FORMASINI YAKTILAR!

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"Ya kendini ada, formanı onurlandır ya da Türkiye'ye geri dön" diyerek tepki gösteren Sion taraftarı, Balotelli'nin formasını ateşe verdi. Sion taraftarları Balotelli'nin Demirspor'a dönmek için kötü oynadığına inanıyor.

OYUNDAN ÇIKARKEN MORALİ BİR HAYLİ BOZULDU

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Bu hamlenin ardından oyundan alınan Balotelli'nin moral bozukluğu kameralara yansıdı.

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