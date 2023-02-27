Balotelli'nin formasını ateşe verdiler! İsviçre'de yılın skandal hareketi...

St.Gallen maçından sonra Sion tarafarları Balotelli'ye tepki gösterdi. Adana Demirspor sonrası Sion'a transfer olan fakat istediği performansı gösteremeyen Balotelli, bu sezon oynadığı 12 maçta yalnızca 5 gol atabildi.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖN!" DEDİLER... FORMASINI YAKTILAR!

"Ya kendini ada, formanı onurlandır ya da Türkiye'ye geri dön" diyerek tepki gösteren Sion taraftarı, Balotelli'nin formasını ateşe verdi. Sion taraftarları Balotelli'nin Demirspor'a dönmek için kötü oynadığına inanıyor.

OYUNDAN ÇIKARKEN MORALİ BİR HAYLİ BOZULDU

Bu hamlenin ardından oyundan alınan Balotelli'nin moral bozukluğu kameralara yansıdı.

