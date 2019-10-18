'Baltayla' adliyeye gelmişti! Karar verildi

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Sedat Güç hazır bulundu. Duruşmada adliyede çalışan 2 güvenlik görevlisi tanık olarak dinlendi.

Güvenlik görevlisi L.A. "Olay günü halk girişinde görevliydim. Sanık öğlen saatlerine doğru elinde balta ile geldi. Yanımdaki polisle birlikte baltayı aldım. Zorluk çıkarmadı. 'Neden balta ile geldin?' diye sorudum. 'Adaleti sağlamaya geldim' dedi. Giriş o esnada kalabalıktı. İnsanlarda o esnada bir panik oluştuğunu görmedim" dedi.

"PANİK ORTAMI OLUŞTUĞUNU GÖRMEDİM"

Diğer güvenlik görevlisi M.Ç. de "Sanığı ben kapıda karşıladım. Baltayla görünce durdurdum. 'Neden bu şekilde geldin?' dedim. Oduncu olduğunu söyledi. Ben de polis memurlarına haber verdim.

Polis gelince 'Adaleti sağlayacağım' dedi. Bu sözü herkesin duyacağı şekilde söylemedi. Sadece yakınındakiler duymuş olabilir. Çevrede birçok insan vardı. Sanığın hareketi ve konuşmaları nedeniyle panik ortamı oluştuğunu görmedim" diye konuştu.

SANIK: PİŞMANIM

Sanık Sedat Güç ise "Ben çok üzgünüm. Yapmamam gereken birşeydi. Daha önce beni polisler darp etmişti. Ceza almıştım, evime olay günü tebligat geldi. Karardan dolayı üzüldüm.