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BAMBAŞKA BİRİ 11. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

20.11.2023 20:16 | Son Güncelleme:
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Bambaşka Biri dizisi 11. yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki, Bambaşka Biri son bölümde ne oldu?

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. Bambaşka Biri'nin 11. bölümü 20 Kasım 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 10. bölümünde;
Kaçırılan Leyla, ilk defa hem soruşturmanın faillerinin hem de babasının katillerinin bu kadar yakınında bulunur. Doğan kendini ifşa etme riskini alarak Leyla'ya bir yardım eli uzatır. Leyla, uzun süredir çözmeye çalıştığı dosyada ilk defa zafere bu kadar yakındır. Ona ihtiyacı olan son cephaneyi verecek kişi ise hiç beklemediği bir isim olacaktır.

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BAMBAŞKA BİRİ 11. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 11. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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