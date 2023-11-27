MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

27.11.2023 19:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri dizisi 12. yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. FOX TV'nin sevilen dizisi Bambaşka Biri'nin başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz yer alıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Bambaşka Biri'nin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki, Bambaşka Biri son bölümde ne oldu?

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. Bambaşka Biri'nin 12. bölümü 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

bkş

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 11. bölümünde;
Tedavisi için aniden kayıplara karışan Kenan arkasında bir dizi kırık kalp bırakmıştır. Geride kalanların sorularını cevaplamak ise Turan ve Nevin'e kalır. Perişan haldeki Leyla, neden terk edildiğini anlamaya çalışmakla meşguldür. Yasemin, arkadaşına hayatına devam etmesini öğütlerken Leyla’yla bir yola çıkmak isteyen yeni biri vardır.

bh

BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu!Müge Anlı'nın görümcesiyle pozu sosyal medyada gündem oldu!
Yine çok cesur! Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi Yine çok cesur! Baştan aşağı dantel elbisesiyle poz verdi
'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı 'Estetiğim yok' dedi sosyal medya yıkıldı! Son haline yorum yağdı
En Çok Okunan Haberler
THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!

Kocasını pencereden iten öfkeli kadın hakkında karar!

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

Türkiye'nin konuştuğu olayda ses kayıtları ortaya çıktı! "Şaka gibisin, üzme beni"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.