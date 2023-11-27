BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? İşte son bölüm özeti

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. Bambaşka Biri'nin 12. bölümü 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 11. bölümünde;

Tedavisi için aniden kayıplara karışan Kenan arkasında bir dizi kırık kalp bırakmıştır. Geride kalanların sorularını cevaplamak ise Turan ve Nevin'e kalır. Perişan haldeki Leyla, neden terk edildiğini anlamaya çalışmakla meşguldür. Yasemin, arkadaşına hayatına devam etmesini öğütlerken Leyla’yla bir yola çıkmak isteyen yeni biri vardır.

BAMBAŞKA BİRİ 12. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 12. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.







