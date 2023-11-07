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Bambaşka Biri'nin güzeli Hande Erçel'in davet tarzına beğeni yağdı! Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

07.11.2023 15:55 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Leyla Gediz' karakterine hayat veren Hande Erçel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa davet tarzıyla dikkat çekti. Kırmızı elbisesiyle beğeni toplayan Erçel'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

İş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir beraber olan Hande Erçel özel hayatı ve rol aldığı projelerle sıkça gündeme geliyor. Şimdilerde Bambaşka Biri dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü isim her yaptığıyla olay oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan güzel oyuncu bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Bel dekolteli, kırmızı renkli ve taşlı bir elbise giyen Erçel'in elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

Hande Erçel 1

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markaya ait olan elbisenin fiyatı tam tamına 17 bin 361 TL. Erçel'in elbisesinin altına giydiği ayakkabıların fiyatı ise 44 bin 152 TL.

Hande Erçel 2

İtalya'da çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1.5 milyon beğeniye ulaştı. Hande Erçel'e sosyal medyada; 'Gerçekten dünya güzeli', 'Tamamen güzel', 'Bu güzellik gerçek mi?', 'Mükemmel görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel 3

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