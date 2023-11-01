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  4. Bambaşka Biri'nin yıldızı Gonca Vuslateri ultrason görüntüsünü yayımladı! O detay dikkat çekti

Bambaşka Biri'nin yıldızı Gonca Vuslateri ultrason görüntüsünü yayımladı! O detay dikkat çekti

01.11.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde 'Sedef Atılbay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıklamıştı. Ultrasonda fetüsün görüntüsü dikkat çekti.

Bambaşka Biri'nin yıldızı Gonca Vuslateri ultrason görüntüsünü yayımladı! O detay dikkat çekti

Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, henüz iki haftalık hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı.

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Fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkatlerden kaçmadı. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım" notunu düştü.

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"GELENE 'GİT' DEMİYORUM"

Anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

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