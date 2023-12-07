Bambaşka Biri'nin yıldızı Hande Erçel'in şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Çizmeleri için bakın ne kadar ödemiş

Burak Deniz ile birlikte yer aldığı Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel, bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim son olarak VIP aracında çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Erçel'in kombini de çok beğenilmişti. Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu kombinini beyaz ceketi ve uzun çizmeleri ile tamamlamıştı.

Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı. 'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 250 TL değerindeki elbisesini giyen güzel oyuncunun ceketi 3 bin 999 TL, çizmesi 57 bin 770 TL, kolyesi ise 5 bin 200 TL.

Hande Erçel'in bu tarzını beğenenler kadar, çizmesinin fiyatının abartılı olduğu söyleyenlerde oldu.

Ünlü ismin pozlarına; 'Bu güzelliğin halis mi?', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.





