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  4. Bambaşka nasıl yazılır? Bambaşka ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bambaşka nasıl yazılır? Bambaşka ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.09.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede farklı türde bazı kelimeler birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşmuş olabilirler. Birleşik olarak adlandırılan bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması Türkçe Yazım Kuralları’na göre belirlenir. Bu kuralların dışına çıkılmadığı sürece yazım yanlışı yapmak mümkün olmaz. Kelime dağarcığının zengin olmasının nedenlerinden biri olan birleşik türde kelimeler en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerdendir.

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Türkçe, yabancı dillerden aldığı kelimeleri zaman içinde Türkçeleştirerek dağarcığına katması ile, farklı anlamlardaki kelimelerin bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türdeki kelimelerin türetilmesi ile daha da zenginleşmiş bir dildir. Ancak bu tür kelimelerin yazımında sık olarak hata yapılır. Bu hataların engellenebilmesi için oluşturulan yazım kurallarına uyulmaması nedeni ile yazım yanlışına düşülür.

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Bambaşka nasıl yazılır?

Bir sıfat olan bambaşka TDK’nin resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük bölümüne göre tek bir anlama ve tanıma sahiptir. Büsbütün başka, farklı, apayrı kelimeleri bambaşka kelimesinin hem tanımları hem de eş anlamlı kelimeleridir. Benzer yanı benzer tarafı olmayan, çok değişik gibi anlamlara karşılık gelen bambaşka, Türk Dil Kurumuna göre bitişik yazılması gereken bir sıfattır. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması yazım yanlışı yapılmış olduğu anlamına gelir.

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Bambaşka ayrı mı yazılır?

Bambaşka doğru yazılışı bitişik olarak kabul edildiği için ayrı olarak yazılması yanlış olacaktır. Yazım hatalarının önüne geçebilmek için oluşturulan Türkçe Yazım Kuralları doğrultusunda bambaşka sıfatının ayrı yazılmaması gerekir. Bu noktada "Bambaşka bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" cevabını verebiliriz. Bambaşka yazımı ayrı olmamalıdır. Bam başka şeklinde yazıldığında yazım hatası yapılmış olur.

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