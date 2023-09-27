Bambaşka nasıl yazılır? Bambaşka ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Türkçe, yabancı dillerden aldığı kelimeleri zaman içinde Türkçeleştirerek dağarcığına katması ile, farklı anlamlardaki kelimelerin bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türdeki kelimelerin türetilmesi ile daha da zenginleşmiş bir dildir. Ancak bu tür kelimelerin yazımında sık olarak hata yapılır. Bu hataların engellenebilmesi için oluşturulan yazım kurallarına uyulmaması nedeni ile yazım yanlışına düşülür.

Bambaşka nasıl yazılır?

Bir sıfat olan bambaşka TDK’nin resmî internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük bölümüne göre tek bir anlama ve tanıma sahiptir. Büsbütün başka, farklı, apayrı kelimeleri bambaşka kelimesinin hem tanımları hem de eş anlamlı kelimeleridir. Benzer yanı benzer tarafı olmayan, çok değişik gibi anlamlara karşılık gelen bambaşka, Türk Dil Kurumuna göre bitişik yazılması gereken bir sıfattır. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması yazım yanlışı yapılmış olduğu anlamına gelir.

Bambaşka ayrı mı yazılır?

Bambaşka doğru yazılışı bitişik olarak kabul edildiği için ayrı olarak yazılması yanlış olacaktır. Yazım hatalarının önüne geçebilmek için oluşturulan Türkçe Yazım Kuralları doğrultusunda bambaşka sıfatının ayrı yazılmaması gerekir. Bu noktada "Bambaşka bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" cevabını verebiliriz. Bambaşka yazımı ayrı olmamalıdır. Bam başka şeklinde yazıldığında yazım hatası yapılmış olur.