'Bana gitme vakti göründü' sözleri olay olmuştu! Ahsen Eroğlu heyecanla beklenen o diziye girdi

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ahsen Eroğlu, Sun Global Medya ve İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Asya” dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Charles Dickens’ın “Little Dorrit” romanından günümüze uyarlanan diziyi Osman Kaya yönetecek. “Asya” karakterini Ahsen Eroğlu’nun canlandıracağı dizinin sloganı “Bataklıkta açan bir gülün hikâyesi”...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Ahsen Eroğlu’nun partneri netleşmek üzere… Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Ece Dizdar (Melda), Selen Uçer (Hatice), Deniz Celiloğlu (Zübeyr), Levent Tülek (Cevat), Saygın Soysal (Yılmaz), Elçin Afacan (Işık), Belfu Benian (Pervin) ve Aslı Saçar (Muazzez) yer alıyor.

26 bölümden oluşan dizi hem yurt dışına, hem de ülkemizde bir TV kanalına satılacak.





