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  4. 'Bana gitme vakti göründü' sözleri olay olmuştu! Ahsen Eroğlu heyecanla beklenen o diziye girdi

'Bana gitme vakti göründü' sözleri olay olmuştu! Ahsen Eroğlu heyecanla beklenen o diziye girdi

11.01.2024 16:04 | Son Güncelleme:
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İstanbullu Gelin, Kuzgun, Menajerimi Ara gibi birçok başarılı yapımda rol alan güzel oyuncu Ahsen Eroğlu seçimden sonra yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti. 'Bana gitme vakti göründü' sözleri olay olan ünlü isim 'Ülkemi terk etmiyorum' diye sözlerine açıklık getirmişti. Ahsen Eroğlu ekranlara geri dönüyor.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ahsen Eroğlu, Sun Global Medya ve İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Asya” dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Charles Dickens’ın “Little Dorrit” romanından günümüze uyarlanan diziyi Osman Kaya yönetecek. “Asya” karakterini Ahsen Eroğlu’nun canlandıracağı dizinin sloganı “Bataklıkta açan bir gülün hikâyesi”...

Ahsen Eroğlu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Ahsen Eroğlu’nun partneri netleşmek üzere… Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Ece Dizdar (Melda), Selen Uçer (Hatice), Deniz Celiloğlu (Zübeyr), Levent Tülek (Cevat), Saygın Soysal (Yılmaz), Elçin Afacan (Işık), Belfu Benian (Pervin) ve Aslı Saçar (Muazzez) yer alıyor.

Ahsen Eroğlu 2

26 bölümden oluşan dizi hem yurt dışına, hem de ülkemizde bir TV kanalına satılacak.

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