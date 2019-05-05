Bandırma'da '90+8' mutluluğu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında lige tutunma mücadelesi veren Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konya Anadolu Selçukspor'un konuk ettiği grup lideri Menemen Belediyespor'u 4-3 yenip ligde kalmayı garantilemesiyle bir alt kümeye gidecek son takımı belirleyecek maç, Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor arasında oynandı.

Karşılaşma Bandırmaspor Baltok'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, Balıkesir temsilcisi ligde kaldı. Fethiyespor ise 2. Lig'e veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise hem saha içinde hem de ilçede büyük sevinç yaşandı. Bandırmaspor Baltoklu bazı taraftarlar, sahaya inerek mutluluklarını futbolcularla paylaştı. Uzatma dakikalarında gelen golle ligde kalınmasının ardından ilçede büyük mutluluk yaşandı.

KARAHAN: ŞAMPİYONLUKTA BÖYLE SEVİNÇ YAŞANMADI

Bandırmaspor Baltok Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin genelinde adeta yalnız bırakıldıklarını ancak inanç ve azimle Bandırmaspor Baltok'u kümede tutmayı başardıklarını söyledi.

"Bir mucizeyi gerçekleştirdik." diyen Karlahan, "Gerçekten kümede kalmamız şampiyonluktan daha önemli. Bütün Bandırma buradaydı, şampiyonlukta böyle sevinç yaşanmadı. Bandırma kenetlendi. Bandırma büyük bir şehir, bunun kıymetini bilelim. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Onun için bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.