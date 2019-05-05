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Bandırma'da '90+8' mutluluğu

FUTBOL HABERLERİ  | 05.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok'un, Batuhan Karadeniz'in 90+8. dakikada attığı golle Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalması ilçede sevinçle karşılandı.

Bandırma'da '90+8' mutluluğu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor Baltok'un, Batuhan Karadeniz'in 90+8. dakikada attığı golle sahasında Fethiyespor'u 2-1 yenerek ligde kalması ilçeye mutluluk yaşattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında lige tutunma mücadelesi veren Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konya Anadolu Selçukspor'un konuk ettiği grup lideri Menemen Belediyespor'u 4-3 yenip ligde kalmayı garantilemesiyle bir alt kümeye gidecek son takımı belirleyecek maç, Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor arasında oynandı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, 79. dakikada Doğan Can Davas'ın fileleri havalandırmasıyla öne geçti: 1-0. Maçın hakemi Serkan Çınar, karşılaşmanın normal süresine 10 dakikalık uzatma bölümü ekledi. Konuk ekip, 90+4. dakikada Fethi Özer'in attığı golle skorda eşitliği yakaladı: 1-1

Söz konusu skorda Fethiyespor ligde kalırken, Bandırmaspor Baltok küme düşecekti. Müsabakanın 90+8. dakikasında Bandırmaspor Baltok adına sahneye çıkan Batuhan Karadeniz, ağları sarsarak takımını yeniden öne geçirdi: 2-1

Karşılaşma Bandırmaspor Baltok'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, Balıkesir temsilcisi ligde kaldı. Fethiyespor ise 2. Lig'e veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise hem saha içinde hem de ilçede büyük sevinç yaşandı. Bandırmaspor Baltoklu bazı taraftarlar, sahaya inerek mutluluklarını futbolcularla paylaştı. Uzatma dakikalarında gelen golle ligde kalınmasının ardından ilçede büyük mutluluk yaşandı.

KARAHAN: ŞAMPİYONLUKTA BÖYLE SEVİNÇ YAŞANMADI

Bandırmaspor Baltok Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin genelinde adeta yalnız bırakıldıklarını ancak inanç ve azimle Bandırmaspor Baltok'u kümede tutmayı başardıklarını söyledi.

"Bir mucizeyi gerçekleştirdik." diyen Karlahan, "Gerçekten kümede kalmamız şampiyonluktan daha önemli. Bütün Bandırma buradaydı, şampiyonlukta böyle sevinç yaşanmadı. Bandırma kenetlendi. Bandırma büyük bir şehir, bunun kıymetini bilelim. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Onun için bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KURŞUNLU: EVİME GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GİDECEĞİM

Bandırmaspor Baltok Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, çok zorlu bir süreçten geçerek, son maçta takımı ligde tutmayı başardıklarını kaydetti.

Taraftarın takımını her zaman desteklediğini ifade eden Kurşunlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularım inanılmaz bir iş başardı. Bu ligde örnek oldular. Düşmüş takımı ayağa kaldırdık. Ben, sadece bu takımı ligde bırakmaya geldim. Başka hiçbir beklentim yok. Şimdi evime gönül rahatlığıyla gideceğim. Taraftarlara sesleniyorum, sahiplendiğimiz bu armaya, bu takıma desteği hiçbir zaman bırakmayın. Şehrin ileri gelenleri bu takıma lütfen sahip çıkın. Yalnız bırakmayın. 90+8'de attığı golle Batuhan Karadeniz işi bitirdi. Allah bütün oyuncularımızdan razı olsun."

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Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!
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Bandırmaspor Baltok tff 2. lig Fethiyespor

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