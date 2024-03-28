Bandırma'da sahilde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kıyıya vuran erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Dutliman Mahallesi sahilinde bahçesine giderken erkek cesedi gören Vezir Göç, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 42 gün önce batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin personelinden birine ait olduğu değerlendirilen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin kimliğinin, geminin batması sonucu kaybolan 6 personelden şu ana kadar ulaşılamayan 3'ünün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle yapılacak karşılaştırma sonucu tespit edileceği öğrenildi.

Vezir Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedi sahilin yakınındaki bahçesine giderken gördüğünü belirterek, "Bahçemin 20 metre ilerisinde sahilde yüz üstü yatan cesedi gördüm ve ekiplere bilgi verdim." dedi.

MÜRETTEBATTAN 3 KİŞİNİN CESETLERİNE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.





