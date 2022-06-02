Bandırmaspor İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | Spor Toto 1. Lig Play-Off finali

Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçında bu akşam Bandırmaspor ve İstanbulspor arasında müthiş bir mücadele yaşanacak. Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesi, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Play-Off final maçı öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak eden futbolseverler internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Bandırmaspor İstanbulspor Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçı 2 Haziran Persembe günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, mücadeleyi TRT Spor ve beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecek.
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü ve Ümraniyespor, ligi ilk iki sırada tamamlayıp direkt olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesi durumunda Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8'e yükselecek.
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