Bandırmaspor İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? | Spor Toto 1. Lig Play-Off finali

Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçında bu akşam Bandırmaspor ve İstanbulspor arasında müthiş bir mücadele yaşanacak. Süper Lig'e çıkmak için kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesi, sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Play-Off final maçı öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak eden futbolseverler internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Bandırmaspor İstanbulspor Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

BANDIRMASPOR İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçı 2 Haziran Persembe günü Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, mücadeleyi TRT Spor ve beIN SPORTS ekranlarından takip edebilecek.

SÜPER LİG'E ÇIKAN 2 TAKIM BELLİ OLMUŞTU

Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü ve Ümraniyespor, ligi ilk iki sırada tamamlayıp direkt olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI OLACAK

İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesi durumunda Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8'e yükselecek.

