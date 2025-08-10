SPOR

Bandırmaspor-Sakaryaspor karşılaşmasında olay! Caner Erkin yine yaptı yapacağını...

Trendyol 1. Lig’in 2025/26 sezonunun açılış haftasında, Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşılaştı. Maçın ilk yarısı Sakaryaspor’un 1-0 üstünlüğü ile geçerken, 55.dakikada Caner Erkin’in kırmızı kart görmesi gündem oldu.

Burak Kavuncu
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Trendyol 1. Lig’de BandırmasporSakaryaspor maçında ilk yarı 1-0 Sakaryaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. 55. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GOLÜ İPTAL ETTİ

Sakaryaspor, 52. dakiakda Gael Kakuta ile ikinci golü buldu. Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Sakaryaspor'un golünü iptal etti.

İLK MAÇINDA ATILDI

Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olarak çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

