Bandırmaspor-Sakaryaspor karşılaşmasında olay! Caner Erkin yine yaptı yapacağını...

Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor – Sakaryaspor maçında ilk yarı 1-0 Sakaryaspor’un üstünlüğüyle tamamlandı. 55. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

GOLÜ İPTAL ETTİ

Sakaryaspor, 52. dakiakda Gael Kakuta ile ikinci golü buldu. Hakem Alpaslan Şen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Sakaryaspor'un golünü iptal etti.

İLK MAÇINDA ATILDI

Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan ve ilk resmi maçına kaptan olarak çıkan Caner Erkin, hakemin iptal kararının ardından sert itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.