Bandrol satışlarında zirve yine eğitimin

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2019 yılı süreli olmayan yayınlar ile müzik ve sinema yapımlarına verilen bandrol sayıları, fikir sanat eserlerinin kayıt-tescil verileri ve yapımcı belgelerine ait istatistikler açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol verilerine göre 2018 yılında 410 milyon 641 bin 305 adet süreli olmayan yayın bandrolü satışı 2019 yılında yüzde 3,16 artarak, 423 milyon 602 bin 825’e yükseldi. Eser türlerine göre en fazla bandrol satışında ise zirveyi 2019 yılında yine eğitim kategorisindeki yayınlar oluşturdu. İstatistiki verilere göre 2019 yılında eğitim alanında 228 milyon 559 bin 913 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 79 milyon 387 bin 610, inanç kategorisinde 36 milyon 899 bin 907, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 271 bin 110, yetişkin kurgu kategorisinde 27 milyon 303 bin 62, ithal yayın kategorisinde 5 milyon 290 bin 731 ve akademik alanda 4 milyon 890 bin 495 adet bandrol satışı yapıldı.

Muafiyetli eğitim yayımları

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılan kitap sayısı 2019 yılında 153 milyon 446 bin 132 oldu. Yayımların 145 milyon 437 bin 580’i örgün eğitimde, 8 milyon 8 bin 552’i de yaygın eğitimde basıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığı ise bandrol muafiyeti kapsamında 2018 yılında gerçekleştirdiği 2 milyon 122 bin 558 adet kitap basımını geçtiğimiz yıl dijital eğitime geçmesi nedeniyle yapmadı. Açık Öğretim Fakültesi basılı kitap dağıtımı uygulamasına son vererek, yayınlarını dijital formatta öğrencilerin kullanımına açtı.