MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!

Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!

08.11.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam ekranlarının cesur oyuncusu Banu Alkan, Instagram hesabında paylaştığı videoyla dikkat çekti. Alkan'ın, Kadir İnanır ile yer aldığı 'Aşkların En Güzeli' filminden paylaştığı sahneye, kısa sürede birçok yorum geldi.

Afrodit Banu Alkan, 1982 yılında yayınlanan 'Aşkların En Güzeli' filminden bir sahneyi, takipçileriyle paylaştı. Kadir İnanır ile yer aldığı video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Alkan'ın paylaşımına, ''O zaman da şimdi de süpersin'', ''Muhteşem bir güzellik'' ve ''Piyasada sizden iyisi yok'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!

Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, sık sık Yeşilçam projelerindeki sahneleri paylaşarak, eski günleri yad ediyor. Alkan'ın gönderilerine, beğeni ve yorum yağıyor.

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Liz Remka Rebronja olan Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Hırvatistan'da doğdu. 1966 yılından itibaren Balıkesir'de yaşamaya başlayan oyuncu, sonrasında İstanbul Kartal'a taşındı. Liseyi yarıda bırakan Alkan, 16 yaşında mankenliğe başladı.
Modellik eğitimi alan yıldız, 1976’da Ses dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı. Alkan, 17 yaşındayken evli iş insanı Gürbüz Hanif’le aşk yaşamaya başladı. Bu yasak aşk, yaklaşık 20 yıl sürdü. Hanif, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!

Banu Alkan, 1998 yılında piyasaya sürdüğü 'Neremi' albümüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından pek çok Yeşilçam projesinde kamera karşısına geçti. Banu Alkan, geçmişte iş insanı Murat Taşdemir ile aşk yaşamıştı.

Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
Övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını...''Övmelere doyamadı! ''Türkiye'nin en güzel kadını...''
Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.