Banu Alkan'dan Kadir İnanır'lı paylaşım! Yorum yağdı!

Afrodit Banu Alkan, 1982 yılında yayınlanan 'Aşkların En Güzeli' filminden bir sahneyi, takipçileriyle paylaştı. Kadir İnanır ile yer aldığı video, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Alkan'ın paylaşımına, ''O zaman da şimdi de süpersin'', ''Muhteşem bir güzellik'' ve ''Piyasada sizden iyisi yok'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Instagram'da 100 bini aşkın takipçisi bulunan Alkan, sık sık Yeşilçam projelerindeki sahneleri paylaşarak, eski günleri yad ediyor. Alkan'ın gönderilerine, beğeni ve yorum yağıyor.

BANU ALKAN KİMDİR?

Gerçek adı Liz Remka Rebronja olan Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Hırvatistan'da doğdu. 1966 yılından itibaren Balıkesir'de yaşamaya başlayan oyuncu, sonrasında İstanbul Kartal'a taşındı. Liseyi yarıda bırakan Alkan, 16 yaşında mankenliğe başladı.

Modellik eğitimi alan yıldız, 1976’da Ses dergisinin düzenlediği yarışmaya katıldı. Alkan, 17 yaşındayken evli iş insanı Gürbüz Hanif’le aşk yaşamaya başladı. Bu yasak aşk, yaklaşık 20 yıl sürdü. Hanif, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Banu Alkan, 1998 yılında piyasaya sürdüğü 'Neremi' albümüyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından pek çok Yeşilçam projesinde kamera karşısına geçti. Banu Alkan, geçmişte iş insanı Murat Taşdemir ile aşk yaşamıştı.



