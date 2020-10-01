Banu Alkan genç oyuncuları beğenmedi! 'Bizden sonra starlar gelmedi'

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, yıllara meydan okuyan güzelliğini koruyabilmek için ilk kez bir doktorun kapısını çaldı. Göz kapağı estetiği için Op. Dr. Tuncay Sezgin’e muayene olan Banu Alkan, hastaneye baştan aşağı pembelere büründüğü şık sahne kıyafeti ve otriş maskesiyle geldi.

MASKESİ OLAY OLDU

Hastaneye adım attığı andan itibaren büyük ilgi gören ve personel başta olmak üzere kendisine yaklaşan herkesi sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyaran Afrodit, otriş maskesiyle de olay yarattı.

Göz muayenesinden geçen Banu Alkan, Op. Dr. Tuncay Sezgin’in göz kapaklarına yapılacak basit bir operasyonla bakışlarını daha etkili hale getirebileceğini öğrenince büyük heyecan yaşadı. Şimdiye kadar hiç estetik operasyon yaptırmayan ve bir süre daha bıçak altına yatmayı da düşünmediğini belirten Afrodit, “Türkiye’deki tek estetiksiz starım. İnşallah da lazım olmaz. Ama olursa buradayım. Bakışların daha etkili, daha tesirli olma fikrine bayıldım. Gözlerim çok kıymetlidir. Hayat bu her şey olabilir, tedbirimizi alalım” dedi.