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Banu Alkan genç oyuncuları beğenmedi! 'Bizden sonra starlar gelmedi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

ürk sinemasının ‘Afrodit’i Banu Alkan, göz kapağı estetiği için soluğu hastanede aldı. Operasyon öncesi açıklama yapan Alkan "Türkiye’deki tek estetiksiz starım" açıklamasında bulundu.

Banu Alkan genç oyuncuları beğenmedi! 'Bizden sonra starlar gelmedi'

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, yıllara meydan okuyan güzelliğini koruyabilmek için ilk kez bir doktorun kapısını çaldı. Göz kapağı estetiği için Op. Dr. Tuncay Sezgin’e muayene olan Banu Alkan, hastaneye baştan aşağı pembelere büründüğü şık sahne kıyafeti ve otriş maskesiyle geldi.

MASKESİ OLAY OLDU

Hastaneye adım attığı andan itibaren büyük ilgi gören ve personel başta olmak üzere kendisine yaklaşan herkesi sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyaran Afrodit, otriş maskesiyle de olay yarattı.

Göz muayenesinden geçen Banu Alkan, Op. Dr. Tuncay Sezgin’in göz kapaklarına yapılacak basit bir operasyonla bakışlarını daha etkili hale getirebileceğini öğrenince büyük heyecan yaşadı. Şimdiye kadar hiç estetik operasyon yaptırmayan ve bir süre daha bıçak altına yatmayı da düşünmediğini belirten Afrodit, “Türkiye’deki tek estetiksiz starım. İnşallah da lazım olmaz. Ama olursa buradayım. Bakışların daha etkili, daha tesirli olma fikrine bayıldım. Gözlerim çok kıymetlidir. Hayat bu her şey olabilir, tedbirimizi alalım” dedi.

Banu Alkan, yeni nesil oyuncular hakkındaki fikirlerini açıkladı. Kendi jenerasyonundan sonra sinemadan kadın star çıkmadığını ama diziler sayesinde ünlü olan bazı meslektaşlarını beğendiğini belirten Afrodit, “Kısmen başarılı bulduklarım var. Elbette yeniler gelecek ama bizim yerimizi kimse asla tutamaz. Sinemada en son nesiliz. Bizden sonra starlar gelmedi. Bir tek Hülya Avşar ve Banu Alkan’ı tanırım, başka kimseyi tanımam bebeğim” ifadelerini kullandı.

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