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Banu Alkan gençlik fotoğraflarını paylaştı sosyal medya yıkıldı

17.06.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten bir sahne paylaştı. Instagram kullanıcıları Banu Alkan’ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar yaptı ki...

Banu Alkan gençlik fotoğraflarını paylaştı sosyal medya yıkıldı

Türk sinemasının Afrodit’i olarak anılan Banu Alkan, Instagram hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor.

Banu Alkan son paylaşımında, kendisiyle özdeşleşen 1987 yapımı Afrodit filminden kareler yayınlandı. Beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti.

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"KYLİE JENNER HALT ETMİŞ"

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.

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Banu Alkan Instagram
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